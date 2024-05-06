Дизайнер назвала способ не копить на ремонт годами

Эксперт Тычино рекомендовала покупать стройматериалы оптом ради экономии

Для экономии на ремонте рекомендуется покупать стройматериалы оптом, а также перейти на отечественных производителей. Этим и другими советами экономии с «БелНовостями» поделилась дизайнер Юлия Тычино.

Перед тем, как закупать стройматериалы оптом, эксперт посоветовала обратиться к строителям, которые должны делать ремонт. Вероятно, у них налажены связи с поставщиками или магазинами и есть возможность приобрести товар со скидкой.

Тычино также посоветовала проконсультироваться со знающими людьми перед покупкой строительных материалов отечественного производства. Не следует забывать и внимательно изучить отзывы от реальных покупателей. Также Тычино напомнила об акциях и распродажах, которые магазины проводят в несезон — в конце осени или зимой. Так же поступают и многие бригады рабочих, отметила эксперт.

Ранее эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино дала совет о том, как преобразить интерьер, не тратя много денег на ремонт. Для этого следует заменить бра и люстры, обновить текстиль и расставить по квартире горшки с растениями.