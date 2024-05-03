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17:59, 3 мая 2024Экономика

Россиянам назвали способ недорого преобразить интерьер

Дизайнер Тычино посоветовала обставить комнату растениями

Фото: Spacejoy / Unsplash

Преобразить интерьер, не тратя много денег на ремонт, можно несколькими способами. Ими с изданием «МОС СМИ» поделилась эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино.

Во-первых, следует заменить устаревшие люстры, бра, торшеры и настольные лампы новыми и современными устройствами. Интерьер будет выглядеть более «свежим» и с новым ковром — он добавит ощущение новизны и уюта.

Украсить комнату также поможет установка горшков с комнатными растениями. «Зелень» придаст помещению более свежий вид. Дизайнер также посоветовала установить зеркала. Они не только визуально расширят пространство, но и украсят его. Тычино рекомендовала установить их в неожиданных местах — например, на внешней стороне дверцы шкафа. Дополнит интерьер красивый плед на кровати или диване.

Ранее стало известно, что в связи с уменьшением площади квартир в новостройках россияне стали чаще скупать и арендовать кладовки. Каждый год в новостройках реализуется три-четыре тысячи квадратных метров кладовок — это более 600 помещений, площадь которых составляет около пяти «квадратов».

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      Мария Черкасова
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