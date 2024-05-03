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12:18, 3 мая 2024Экономика

Россияне бросились скупать кладовки

Россияне бросились скупать кладовки на фоне уменьшения площади квартир

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне стали чаще скупать и арендовать кладовки на фоне уменьшения площади квартир в новостройках. О том, что спрос на помещения для хранения вещей вырос, говорится в исследовании сервисов «СДЭК Кладовка» и «Инград», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В новостройках доля кладовых, доступных для покупки жильцам, составляет от 30 до 50 процентов от количества квартир в здании. Каждый год компания реализует три-четыре тысячи квадратных метров кладовок — это более 600 помещений, площадь которых составляет около пяти «квадратов».

Кроме того, за последние полгода спрос на услуги удаленного хранения вещей вырос на 38 процентов. Чаще всего россияне сдают на хранение мебель и технику на время ремонта, книги, игрушки и сезонные вещи. Средний срок аренды составлять пять месяцев.

Ранее стало известно, что при сделке с квартирой каждый четвертый покупатель вдобавок приобретает кладовое помещение.

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      Александра Качан
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