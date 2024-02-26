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09:13, 26 февраля 2024Среда обитания

Россияне бросились покупать один вид помещений

«Самолет»: каждый четвертый россиянин покупает кладовку

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

При сделке с квартирой каждый четвертый россиянин вдобавок покупает кладовое помещение. Результаты собственного опроса в разговоре с «Известиями» приводят аналитики группы «Самолет».

По данным компании, 47 процентов респондентов приобретают кладовку по типу закрытого контейнера. 87 процентов участников опроса бросились скупать келлеры в подвале, остальные же покупают этот вид помещений на жилом уровне. Большинство участников опроса предпочли бы потратить на покупку не более 50 тысяч рублей. В 2021 году россияне называли приемлемой сумму в 200 тысяч рублей.

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Материал перекрытия или стен кладовки имеет первостепенную важность для 60 процентов человек. Вложиться в косметический ремонт помещения готовы 43 процента респондентов. При этом открытые кладовки с прозрачными сетчатыми перегородками для покупки они не рассматривают. Большинство отдает предпочтение закрытым келлерам.

Более половины опрошенных ставят в кладовку стеллажи для хранения. Среди других вещей, под которые россияне выделили бы кладовку, — авторезина (32 процента участников опроса поместили бы там боксы для шин) и спортивный инвентарь (30 процентов человек установили бы крепления для велосипедов).

В целом требования покупателей к кладовкам выросли, резюмирует девелопер. 11 процентов из них готовы приобрести кладовку лишь с системой хранения, 6 процентов настаивают на наличии в комнате розеток. Раковину с водой и электронный замок желают видеть в кладовке 2 процента респондентов.

Ранее специалисты популярной платформы для объявлений выяснили, какой вид недвижимости потерял популярность в России. По их подсчетам, с ноября спрос на покупку земли в России сократился на 14 процентов. Стоимость участков при этом с осени 2023 года только выросла.

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      Виктория Клабукова
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