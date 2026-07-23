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13:17, 23 июля 2026 (обновлено: 13:25, 23 июля 2026)Культура

В «Ленфильме» сменился гендиректор

Губернатор Санкт-Петербурга назначил Дмитрия Давиденко генеральным директором «Ленфильма»
Андрей Шеньшаков

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил коллективу легендарной киностудии «Ленфильм» нового генерального директора. Об этом сообщила администрация города.

Новым руководителем студии стал Дмитрий Давиденко, который сменил на этой должности Надежду Андрющенко, руководившую «Ленфильмом» с декабря 2024 года. Отмечается, что Беглов в ходе визита на киностудию вручил ей благодарность, сообщив, что она продолжит работу в качестве советника гендиректора и возглавит продюсерский центр.

«Впереди много непростой работы, но уверен, что с таким коллективом мы сумеем многого добиться. У вас сейчас в работе 15 фильмов, а будет еще больше», — приводит слова Беглова пресс-служба.

Новый руководитель киностудии выразил надежду, что «Ленфильм» будет родным домом для всех сотрудников. Известно, что Давиденко является кандидатом искусствоведения и членом попечительского совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов.

Ранее губернатор Петербурга на встрече с коллективом «Ленфильма» отметил особую роль киностудии. Он назвал главной целью — возвращение студии лидерства в киноиндустрии.

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