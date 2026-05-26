Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:50, 26 мая 2026Путешествия

Туристка набрала на пляже 40 килограммов песка и заинтересовала таможню

Французскую туристку задержали с 40 килограммами песка и ракушек на Сардинии
Алина Черненко

Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group via Getty Images

Французскую туристку задержали на итальянском острове Сардиния с 40 килограммами песка, гальки и ракушек с пляжа. Об этом сообщает портал Blue News.

По данным источника, 69-летняя женщина, собиравшаяся сесть на паром до Тулона, заинтересовала таможню в порту Порто-Торрес. Стражи правопорядка выяснили, что француженка набрала песок и камни на пляже Ле-Салин недалеко от коммуны Стинтино на севере Сардинии. Такие действия запрещены региональным законом от 2017 года.

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?
«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?
19 января 2026

Теперь женщине грозит штраф в размере от 500 до 3 тысяч евро (примерно от 42 до 250 тысяч рублей). Изъятый ​​песок должны вернуть на пляж в ближайшие дни.

Как пишет издание, кража песка и гальки является серьезной проблемой на Сардинии. Каждый год туристы уносят с местных пляжей «сувениры», нанося ущерб окружающей среде. Высокие штрафы призваны предотвратить это.

В 2023 году похожая история произошла с французом, попытавшимся провезти 41 килограмм камней и гальки с пляжа Лампиану в итальянском городе Сассари. Он положил груз в багажник автомобиля и нарвался на проверку в порту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Названы опасные причины изменения цвета мочи

    Небензя заявил об отсутствии Украины в списке приоритетов США

    В российском городе после пожара обрушился жилой дом

    Небензя сделал заявление о переговорах между Россией и Украиной

    Уехавшие в Европу комики пошутили над сыном Лукашенко и констатировали его «оскуфение»

    Туристка набрала на пляже 40 килограммов песка и заинтересовала таможню

    Британский рэпер подставил россиянку в Дубае. Теперь девушку могут казнить за контрабанду 17 килограммов наркотиков

    Тигр растерзал спящую женщину

    Волочкова рассказала о страхах после сложной операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok