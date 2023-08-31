Турист взял камни с пляжа в Европе и нарвался на штраф в сотни тысяч рублей

La Reppublica: таможня на Сардинии задержала француза с 41 килограммом камней

Итальянские таможенники задержали туриста из Франции, который попытался вывезти с Сардинии 41 килограмм камней и гальки. Теперь европейцу грозит штраф в сотни тысяч рублей, сообщает издание La Reppublica.

Как заявили правоохранители, француз взял камни с пляжа Лампиану в городе Сассари. Он хотел провезти груз в багажнике автомобиля и купил билет на паром из Порто-Торрес до Ниццы, но нарвался на проверку в порту.

На опубликованном таможней снимке видно, что найденные у туриста артефакты заняли небольшой письменный стол. Размер некоторых камней сравним с мячом для регби.

Уточняется, что с 2017 года на Сардинии действует закон о воровстве песка, ракушек и других запрещенных сувениров с пляжей. Теперь нарушители должны заплатить штраф от 500 до 3000 евро (от 52 тысяч до 313 тысяч рублей), а изъятый у них груз вернут на пляж.

Ранее в багаже россиянина, который прибыл из Египта, нашли 12 тушек миниатюрных лисиц — фенеков. У туриста не было ветеринарных документов и разрешения на ввоз животных.