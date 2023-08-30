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18:24, 30 августа 2023Путешествия

Более десятка тушек миниатюрных лисиц изъяли у россиянина во Внуково

Россельхознадзор: таможня во Внуково изъяла у россиянина 12 тушек фенеков

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В аэропорту Внуково таможенники нашли в багаже пассажира более десятка тушек фенеков. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 18 августа. 12 тушек миниатюрных лисиц обнаружили в багаже туриста, прибывшего из Египта.

Отмечается, что у туриста не было ветеринарных документов и разрешения на ввоз животных. Тушки фенеков изъяли и уничтожили в соответствии с санитарными правилами, а в отношении россиянина возбудили административное дело.

Ранее в Дагестане таможенники перекрыли канал поставки товаров для похудения из Азии. В таблетках содержался сильнодействующий препарат сибутрамин, который запрещен в России.

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    Мария Борисова
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