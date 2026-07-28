ВСУ остались в шоке от подготовки НАТО на учениях в Швеции

Welt: ВСУ в шоке от слабой подготовки НАТО на учениях в Швеции

Солдаты ВСУ остались недовольны уровнем подготовки военных Североатлантического альянса в ходе совместных учений в Швеции. Об этом сообщает Welt.

Немецкая газета отмечает, что по сценарию учений части ВСУ выступали в роли противника для подразделений стран НАТО и в итоге одержали победу над силами блока. Уточняется, что украинские солдаты удивились отношению других военных к несению службы. Например, оппоненты ВСУ часто прерывались на кофе и ограничивали использование дронов на полигоне.

Масштабы учений НАТО у российских границ растут. Наступательные сценарии задействуют все активнее. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.