Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:30, 28 июля 2026Интернет и СМИ

ВСУ остались в шоке от подготовки НАТО на учениях в Швеции

Welt: ВСУ в шоке от слабой подготовки НАТО на учениях в Швеции
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Солдаты ВСУ остались недовольны уровнем подготовки военных Североатлантического альянса в ходе совместных учений в Швеции. Об этом сообщает Welt.

Немецкая газета отмечает, что по сценарию учений части ВСУ выступали в роли противника для подразделений стран НАТО и в итоге одержали победу над силами блока. Уточняется, что украинские солдаты удивились отношению других военных к несению службы. Например, оппоненты ВСУ часто прерывались на кофе и ограничивали использование дронов на полигоне.

Масштабы учений НАТО у российских границ растут. Наступательные сценарии задействуют все активнее. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Госдуме заявили о начале новых переговоров с Украиной
    Появились подробности о 19 пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в российском регионе
    «Давление продолжается по всей системе объектов». ВС России вновь ударили по Украине
    В России прокомментировали атаку беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Подмосковье
    Стало известно об активном наступлении армии России в Харьковской области
    Трудности с дальнейшим ростом российского фондового рынка объяснили
    Российских депутатов призвали быть готовыми подставить плечо военным
    Мэр российского города подписал контракт с Минобороны и сохранил пост
    Покинувшая Россию Пугачева назвала причину своих панических атак
    Готовность россиян экономить сразу после получения зарплаты оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok