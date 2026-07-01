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08:53, 1 июля 2026Мир

В МИД оценили масштабы учений НАТО у границ России

Дипломат Масленников: НАТО активно использует наступательные сценарии учений у границ РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Масштабы учений НАТО у российских границ растут. Наступательные сценарии задействуют все активнее, рассказал РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«В целом, бросается в глаза рост масштабов натовских учений, особенно вблизи российских границ, все более активное задействование в них наступательных сценариев», — подчеркнул он.

Во вторник, 30 июня, начались военно-морские учения Breeze с участием ВМФ Болгарии и НАТО.

Ранее также сообщалось, что в Республике Армения пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026 с тремя странами Североатлантического альянса (НАТО) — Грецией, США и Францией. От Армении примут участие 250 военнослужащих, от США — 58, от Франции — 24, а от Греции — 11.

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