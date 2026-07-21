Южноосетинской компании не дали отобрать бренд Coca-Cola

Российский суд отклонил иск южноосетинской «Кока-кола Компании» о праве на бренд Coca-Cola

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск южноосетинского ООО «Кока-кола Компания» (Coca-Cola Company) о прекращении в России правовой охраны четырех товарных знаков одноименной американской компании. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Истец претендовал на знаки Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнениях, в том числе тот, что был зарегистрирован в СССР в 1927 году, а также тот, который имеет статус общеизвестного в России с 1996 года.

До этого ООО «Кока-кола Компания» подало в Роспатент заявку на регистрацию собственного товарного знака, практически не отличающегося от американского. Однако российское ведомство объяснило, что сходство «является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению».

После этого южноосетинская компания и попробовала преодолеть указанное препятствие через суд, то есть досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков американского производителя в связи с тем обстоятельством, что он не ведет официальные поставки в Россию.

Ранее сообщалось, что американская The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарные знаки Coke и Coca-Cola в России на десять лет, до 2036 года.