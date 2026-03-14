12:22, 14 марта 2026Экономика

Ушедшая из России The Coca-Cola Company продлила действия товарных знаков

The Coca-Cola Company продлила на 10 лет срок действия товарного знака в России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ушедшая из России американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарные знаки Coke и Coca-Cola на 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Роспатента, новая дата истечения срока товарных знаков — март 2036 года.

Ранее сообщалось, что сеть фастфуда «Макдоналдс» зарегистрировала в России товарный знак с изображением клоуна.

Заявка на регистрацию была подана еще в декабре 2024 года. Роспатент одобрил ее в 2026 году. Под этим товарным знаком «Макдоналдс» сможет оказывать услуги ресторанов, точек быстрого питания, кейтеринга, а также доставлять еду и напитки.

    Последние новости

    Посольство России ответило на заявление Великобритании о причастности к удару по Ираку

    Стало известно о судьбе артистов с англоязычными псевдонимами в России

    В России штрафы за парковку предложили рассчитывать по новой схеме

    Матч чемпионата Ирака по футболу прервали из-за ракетного удара

    В России оценили вероятность роста цен на хлеб после введения нового ГОСТа

    Система ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

    В Минобороны раскрыли потери ВСУ американской техники

    Кинчев рассказал о помощи от КГБ в уголовном деле

    Россиянин надругался над малолетней дочерью сожительницы и ее подругой

    Пудель случайно поджег себя и попал на видео

    Все новости
