Ушедшая из России The Coca-Cola Company продлила действия товарных знаков

The Coca-Cola Company продлила на 10 лет срок действия товарного знака в России

Ушедшая из России американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарные знаки Coke и Coca-Cola на 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Роспатента, новая дата истечения срока товарных знаков — март 2036 года.

Ранее сообщалось, что сеть фастфуда «Макдоналдс» зарегистрировала в России товарный знак с изображением клоуна.

Заявка на регистрацию была подана еще в декабре 2024 года. Роспатент одобрил ее в 2026 году. Под этим товарным знаком «Макдоналдс» сможет оказывать услуги ресторанов, точек быстрого питания, кейтеринга, а также доставлять еду и напитки.

