Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:37, 21 июля 2026Авто

Автовладельцев Москвы предупредили об опасности

Минтранс: В Московском регионе ожидаются дожди на протяжении всей недели
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Mikhailiuk / Shutterstock / Fotodom

До конца недели в Московском регионе будут идти дожди, в связи с чем водителям транспорта следует быть внимательными. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Кроме того, во вторник и среду, 21 и 22 июля, синоптики прогнозируют местами грозу с усилением ветра до 15 метров в секунду.

Автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон, увеличить дистанцию и снизить скорость, избегать резких маневров, тормозить плавно. Кроме того, важно не забывать тормозить перед переходами и пропускать пешеходов.

Кроме того, жителям региона рекомендовали отложить поездку на мототранспорте, велосипеде, а также электротранспорте во время сильных осадков, поскольку это опасно. Пешеходам следует переходить дорогу только по переходу, посмотрев по сторонам. Вечером рекомендуется на забывать про световозвращатели.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что температура воздуха к концу недели в Москве может опуститься до плюс 18 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Удар России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины попал на видео
    Киркорову предрекли деменцию из-за пластических операций
    Президенты двух стран Европы предложили мирный план для Ближнего Востока
    У 13-летнего мальчика произошел инсульт и 19 микроинсультов после падения с батута
    Россиян предупредили о новом способе обмана студентов
    В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном
    53-летняя высокопоставленная чиновница вломилась на чужую яхту и оказалась в тюрьме
    Число жертв землетрясения в Венесуэле резко выросло
    Появились новые подробности по делу о расправе любовника с ушедшей от мужа россиянкой
    Москвичи пережили самую теплую ночь
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok