Автовладельцев Москвы предупредили об опасности

Минтранс: В Московском регионе ожидаются дожди на протяжении всей недели

До конца недели в Московском регионе будут идти дожди, в связи с чем водителям транспорта следует быть внимательными. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Кроме того, во вторник и среду, 21 и 22 июля, синоптики прогнозируют местами грозу с усилением ветра до 15 метров в секунду.

Автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон, увеличить дистанцию и снизить скорость, избегать резких маневров, тормозить плавно. Кроме того, важно не забывать тормозить перед переходами и пропускать пешеходов.

Кроме того, жителям региона рекомендовали отложить поездку на мототранспорте, велосипеде, а также электротранспорте во время сильных осадков, поскольку это опасно. Пешеходам следует переходить дорогу только по переходу, посмотрев по сторонам. Вечером рекомендуется на забывать про световозвращатели.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что температура воздуха к концу недели в Москве может опуститься до плюс 18 градусов Цельсия.

