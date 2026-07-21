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11:35, 21 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о прорыве армии России на одном из участков фронта

Стало известно об активном наступлении армии России на востоке Запорожской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России активно наступают на востоке Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска прорвались западнее Копани», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Уточняется, что российским войскам в том числе удалось взять украинские опорные пункты за Ровным и закрепиться на новых рубежах. Источник канала отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данном участке фронта постепенно отступают.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска поразили железнодорожные составы ВСУ. Они перевозили грузы военного назначения в Запорожской области.

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