Два российских машиниста с коллегами украли на работе 33 тонны топлива

В Бурятии осудят работников транспортной компании за хищение 33 тонн топлива

В Бурятии осудят работников транспортной компании за хищение 33 тонн топлива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, с января 2023 года по март 2024 года два машиниста тепловоза, экипировщик и раздатчик нефтепродуктов, украли около 33 тысяч литров топлива с базы на станции Наушки. Они сливали его в канистры из цистерн и затем продавали. Ущерб от их действий составил более 1,72 миллиона рублей.

Они обвиняются по статье 158 («Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере») УК РФ. Уголовное дело будет направлено в суд.

Ранее сообщалось, что появилось видео задержания похитивших 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане.