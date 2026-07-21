Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:39, 21 июля 2026Силовые структуры

Два российских машиниста с коллегами украли на работе 33 тонны топлива

В Бурятии осудят работников транспортной компании за хищение 33 тонн топлива
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Бурятии осудят работников транспортной компании за хищение 33 тонн топлива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, с января 2023 года по март 2024 года два машиниста тепловоза, экипировщик и раздатчик нефтепродуктов, украли около 33 тысяч литров топлива с базы на станции Наушки. Они сливали его в канистры из цистерн и затем продавали. Ущерб от их действий составил более 1,72 миллиона рублей.

Они обвиняются по статье 158 («Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере») УК РФ. Уголовное дело будет направлено в суд.

Ранее сообщалось, что появилось видео задержания похитивших 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Удар России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины попал на видео
    Chanel выпустил набор линеек за 106 тысяч рублей
    Киркорову предрекли деменцию из-за пластических операций
    Президенты двух стран Европы предложили мирный план для Ближнего Востока
    У 13-летнего мальчика произошел инсульт и 19 микроинсультов после падения с батута
    Россиян предупредили о новом способе обмана студентов
    В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном
    53-летняя высокопоставленная чиновница вломилась на чужую яхту и оказалась в тюрьме
    Число жертв землетрясения в Венесуэле резко выросло
    Появились новые подробности по делу о расправе любовника с ушедшей от мужа россиянкой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok