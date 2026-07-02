Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:29, 2 июля 2026Силовые структуры

Появилось видео задержания похитивших 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане

В Дагестане показали видео с задержанием похитителей нефтепродуктов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Дагестане показали видео с задержанием похитителей нефтепродуктов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 158 («Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере») и 291 («Дача взятки должностному лицу в крупном размере») УК РФ.

На кадрах оперативной съемки силовики по приставной лестнице проникают на территорию базы, где хранятся нефтепродукты и проводят задержание. Водитель бензовоза рассказал, что он пригнал автомобиль для разгрузки.

По данным следствия, с 2025 года группировка занималась несанкционированным отбором нефти из нефтяных скважин, расположенных на территории Ногайского района. Объем похищенного составил не менее 110 тонн. В дальнейшем украденное реализовывали на нефтеперерабатывающие предприятия.

С целью беспрепятственной реализации похищенных нефтепродуктов злоумышленники обратилась к представителю органов внутренних дел с предложением пропустить транспорт за взятку в 200 тысяч рублей. Но сотрудник полиции сообщил об этом руководству и в ходе совместной операции МВД и ФСБ четверо участников преступной группы оказались задержаны.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Также решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Дагестане выявили хищение 110 тонн нефтепродуктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная разница в возможностях». Россия нанесла массированный удар по Киеву. Что о «ночи возмездия» пишут мировые СМИ?

    «Биологическая мать» попыталась обмануть сына российского чиновника

    Пользу постоянной перезагрузки смартфона оценили

    Стало известно о повторной атаке ВСУ в районе удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

    В Банке России признали необъяснимость курса рубля

    Власти раскрыли подробности об атаке ВСУ на автобус из Белоруссии под Брянском

    Россияне чаще других арендовывали роскошные яхты за сотни тысяч рублей в Турции

    Ставки по вкладам в российских банках упали еще сильнее

    30 лет пролежавшего на Эвересте альпиниста опознали благодаря ДНК-тесту

    Названы причины укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok