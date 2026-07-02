Появилось видео задержания похитивших 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане

В Дагестане показали видео с задержанием похитителей нефтепродуктов

В Дагестане показали видео с задержанием похитителей нефтепродуктов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 158 («Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере») и 291 («Дача взятки должностному лицу в крупном размере») УК РФ.

На кадрах оперативной съемки силовики по приставной лестнице проникают на территорию базы, где хранятся нефтепродукты и проводят задержание. Водитель бензовоза рассказал, что он пригнал автомобиль для разгрузки.

По данным следствия, с 2025 года группировка занималась несанкционированным отбором нефти из нефтяных скважин, расположенных на территории Ногайского района. Объем похищенного составил не менее 110 тонн. В дальнейшем украденное реализовывали на нефтеперерабатывающие предприятия.

С целью беспрепятственной реализации похищенных нефтепродуктов злоумышленники обратилась к представителю органов внутренних дел с предложением пропустить транспорт за взятку в 200 тысяч рублей. Но сотрудник полиции сообщил об этом руководству и в ходе совместной операции МВД и ФСБ четверо участников преступной группы оказались задержаны.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Также решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Дагестане выявили хищение 110 тонн нефтепродуктов.