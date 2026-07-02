В Дагестане выявили хищение 110 тонн нефтепродуктов

В Дагестане выявили ОПГ, похитившую 110 тонн нефти

В республике Дагестан возбудили уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов в особо крупном размере организованной преступной группой (ОПГ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с 2025 года группировка занималась несанкционированным отбором нефти из нефтяных скважин, расположенных на территории Ногайского района. Установленный объем похищенного — не менее 110 тонн. В дальнейшем украденное реализовывали на нефтеперерабатывающие предприятия.

Группировка захотела обзавестись покровительством и обратилась к представителю органов внутренних дел с предложением пропустить беспрепятственно транспорт с нефтепродуктами к местам реализации за взятку в 200 тысяч рублей. Однако полицейский сообщил об этом начальству и в ходе совместной операции МВД и ФСБ четверо участников преступной группы оказались задержаны.

«В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в региональном управлении СКР.

Ранее сообщалось, что в России прошли первые задержания топливных спекулянтов.