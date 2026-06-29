В России прошли первые задержания топливных спекулянтов. Они перепродавали бензин по 250 рублей за литр

В Иркутске пресекли торговлю бензином спекулянтами по 250 рублей за литр

В Иркутске сотрудники полиции пресекли четыре факта спекуляции бензином перекупщиками. Подробности сообщили представители регионального управления МВД.

Следствие выяснило, что в трех случаях из четырех спекулянты рассчитывали продать бензин на онлайн-площадках по 250 рублей за литр. Еще один случай попытки перепродажи топлива зафиксировали рядом с территорией АЗС на улице Байкальского областного центра.

К настоящему моменту все подозреваемые по делу задержаны — их арестовали во время контрольной закупки топлива.

Одним из перекупщиков оказался 20-летний мужчина

В ходе организованного полицией рейда против перекупщиков бензина в Иркутске были задержаны четыре человека. Одним из них оказался 20-летний мужчина.

Он разместил объявление о продаже топлива на онлайн-площадке, однако на встречу приехали не клиенты, а сотрудники силового ведомства. В отношении спекулянта составили административный протокол за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или лицензии.

При обыске у него обнаружили несколько десятков канистр с бензином. Аналогичные меры были приняты и в отношении других фигурантов дела, они так же ожидают составления протоколов о незаконной торговле.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В регионе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

По словам губернатора, теперь на некоторых заправках ограничили продажу бензина — физические лица могут приобрести не более 50 литров в сутки. На некоторых станциях этот объем еще меньше. Кроме того, на многих АЗС запретили продажу топлива в любые емкости, кроме бака автомобиля. Исключение сделано лишь для машин МЧС, скорой помощи и других аварийно-спасательных служб.

Сейчас наша основная задача — снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить четкую работу всех служб в этих непростых условиях Игорь Кобзев губернатор Иркутской области

Он добавил, что также ужесточится контроль со стороны правоохранителей — это необходимо, чтобы поддерживать порядок в очередях за топливом и пресечь его незаконный сбыт. Кобзев выразил надежду, что все принятые меры позволят стабилизировать ситуацию в регионе в течение 10-14 дней. В данный момент переговоры на эту тему ведутся с федеральными ведомствами, правительством РФ, Совфедом и «Роснефтью».