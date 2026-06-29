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Силовые структуры
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09:34, 29 июня 2026Силовые структуры

Полиция пресекла четыре факта спекуляции бензином в российском регионе

В Иркутске пресекли торговлю бензином спекулянтами по 250 рублей за литр
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Иркутске полицией пресечено четыре факта спекуляции бензином перекупщиками. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, в трех случаях топливо пытались сбыть на онлайн-площадках по цене - 250 рублей за литр. Еще один факт перекупки выявили рядом с территорией АЗС на улице Байкальского областного центра. В ходе контрольной закупки всех подозреваемых задержали и составили в отношении нарушителей протокол о торговле без лицензии.

Накануне президент России Владимир Путин собрал совещание по снабжению топливом и прокомментировал ситуацию с бензином.

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