Полиция пресекла четыре факта спекуляции бензином в российском регионе

В Иркутске пресекли торговлю бензином спекулянтами по 250 рублей за литр

В Иркутске полицией пресечено четыре факта спекуляции бензином перекупщиками. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, в трех случаях топливо пытались сбыть на онлайн-площадках по цене - 250 рублей за литр. Еще один факт перекупки выявили рядом с территорией АЗС на улице Байкальского областного центра. В ходе контрольной закупки всех подозреваемых задержали и составили в отношении нарушителей протокол о торговле без лицензии.

Накануне президент России Владимир Путин собрал совещание по снабжению топливом и прокомментировал ситуацию с бензином.