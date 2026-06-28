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16:02, 28 июня 2026Экономика

В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином

Губернатор Кобзев сообщил о введении в Иркутской области режима повышенной готовности
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Иркутской области из-за ситуации с бензином ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram.

По его словам, мера принята для того, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.

На ряде заправок ввели ограничения на продажу топлива физическим лицам до 50 литров в сутки на автомобиль. Однако некоторые станции могут устанавливать ограничения меньше этого объема. «Запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака. Эта рекомендация не распространяется на аварийно-спасательные службы, пожарную охрану, скорую медицинскую помощь, коммунальную и сельскохозяйственную технику», — пояснил чиновник.

Руководителям организаций, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендовали перевести как можно больше сотрудников на дистанционную работу. В свою очередь, правоохранители должны усилить контроль за порядком в очередях. В том числе они будут пресекать незаконную продажу топлива.

«Сейчас наша основная задача — снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить четкую работу всех служб в этих непростых условиях», — подчеркнул Кобзев.

Он также заверил, что продолжаются переговоры, чтобы обеспечить топливом независимые автозаправочные станции.

Ранее Кобзев заявил, что власти Иркутской области надеются стабилизировать ситуацию с бензином в регионе в промежутке 10–14 дней. По его словам, одной из причин дефицита стал искусственный ажиотаж, из-за которого водители транспортных средств начали впрок запасаться бензином, а спекулянты — перепродавать топливо по высоким ценам.

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