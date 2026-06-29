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Силовые структуры
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11:40, 29 июня 2026Силовые структуры

Появились подробности по задержанным перекупщикам бензина в российском регионе

В Иркутске задержали четверых перекупщиков бензина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Иркутске задержали четверых перекупщиков бензина. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов провели рейд против перекупщиков бензина. Они продавали топливо недалеко от автозаправок и через интернет площадки. Один из задержанных также разместил объявление на онлайн-платформе. Но на встречу приехали силовики.

В отношении 20-летнего задержанного составлен административный протокол за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или лицензии. У молодого человека изъяты десятки канистр с товаром. Такие же материалы оформлены в отношении еще троих задержанных.

В Иркутской области действует режим повышенной готовности. На заправках отпускают не больше 50 литров в одни руки за сутки, а продажа топлива в канистры запрещена.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оценил ситуацию с дефицитом топлива в стране.

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