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11:09, 21 июля 2026Россия

ВСУ атаковали Сочи

Семилетняя девочка пострадала при атаке ВСУ на Сочи
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Семилетняя девочка получила ранения в результате падения обломков дрона в Сочи. Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на черноморский город сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram.

«Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет», — указали в оперштабе.

Фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи. На месте работают специалисты.

Ранее стало известно, что в Белгородской области за сутки жертвами атак украинских военных стали девять человек, еще 77 жителей получили ранения. По информации властей, среди пострадавших есть тяжелораненые.

В ночь на 21 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 209 украинских беспилотников. Как указали в Минобороны, в ходе массированной атаки ВСУ под удар попали 11 регионов, среди которых Ростовская, Рязанская и Калужская области, а также Московский регион и Крым.

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