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15:29, 22 августа 2023Силовые структуры

Российская таможня изъяла азиатские товары для похудения на 10 миллионов рублей

Таможня задержала в Дагестане азиатские товары для похудения на 10 млн рублей

В Дагестане перекрыт канал поставки из Азии товаров для похудения с запрещенным в России сильнодействующим препаратом сибутрамином. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Около тонны сильнодействующего вещества содержались в чае, кофе и таблетках для коррекции веса. Они прибыли почтой в посылках на имя 29-летней жительницы Дагестана. Ее задержали при получении товаров.

В квартире женщины и на складе транспортной компании таможенники изъяли более 170 тысяч упаковок с запрещенным товаром на общую сумму 10 миллионов рублей. ФТС предоставила «Ленте.ру» оперативное видео с изъятым товаром.

На кадрах видны коробки с запрещенной продукцией.

Ее получательница призналась, что знала о содержании в контрабанде сибутрамина.

В 2022 году ее уже задерживали за аналогичное преступление, за которое она получила четыре года условно. Теперь против нее возбуждено новое уголовное дело.

Сибутрамин — анорексигенный психостимулятор из группы препаратов для лечения ожирения, который направлен на усиление чувства насыщения. В России признан сильнодействующим лекарственным веществом и запрещен к свободному обороту.

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    Любовь Ширижик
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