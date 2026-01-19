«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?

«Лента.ру»: Россиянин назвал законы в Таиланде суровыми по отношению к туристам

Даже самое приятное путешествие легко может обернуться неприятностями из-за незнания законов и традиций других стран. Совсем безобидные на первый взгляд действия вроде сбора ракушек или складывания пополам купюр в некоторых государствах могут восприниматься как страшное неуважение и караться огромным штрафом, депортацией и даже тюремным заключением. О неожиданных и непривычных для россиян запретах за границей — в материале «Ленты.ру».

Таиланд: рай, где все запрещено

Несмотря на то что Таиланд ассоциируется у большинства россиян с райскими курортами, шумными пляжными вечеринками, переодетыми в женщин мужчинами и тотальной вседозволенностью, в этой азиатской стране действуют довольно жесткие правила относительно всего, что касается королевской семьи. Любые шутки, неуважительные комментарии и критика в отношении правителя страны и его родных там недопустимы.

Более того, местным жителям и иностранцам запрещено мять купюры, ронять их на землю и даже случайно наступать на них, потому что там изображен монарх. Эти действия могут расцениваться как неуважение — по местным законам за такое грозит тюремный срок. Проблемами может обернуться и неосторожное высказывание о короле в соцсетях.

В Таиланде запрещено мять купюры, ронять их на землю и даже случайно наступать на них Фото: surprisestock / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер @travel.tema описал эту популярную у соотечественников курортную страну фразой «рай, где все запрещено». По его словам, даже за курение вейпа или айкоса там действуют санкции. Хранение и ввоз этих приспособлений тоже под строжайшим запретом.

Моих друзей сдал полиции обычный прохожий, сняв их с вейпом на телефон. Итог — штраф 30 тысяч рублей и испорченный отпуск Российский тревел-блогер @travel.tema

Россиянин также предупредил, что сбор кораллов в королевстве считается нарушением экологического закона, а кормление рыб — вмешательством в экосистему. Все это наказывается штрафами и депортацией. Кроме того, мужчины с голым торсом на улице и загорающие топлес девушки могут получить штраф за неуважение к культуре.

«Тайские законы суровы к туристам. То, что вам кажется мелочью, для них — преступление. Отдых легко превращается в кошмар», — написал @travel.tema на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бали: нарушение местных правил может разозлить богов

В популярном месте зимовки россиян — на индонезийском острове Бали — тоже есть строгий свод запретов для туристов. В марте 2025 года местные власти, уставшие от безрассудных выходок некоторых гостей курорта, выпустили циркуляр с правилами поведения для иностранцев. В частности, в нем говорится, что туристы во время посещения священных мест, достопримечательностей и мероприятий должны быть одеты скромно, а также «уважать святость храмов, статуй и икон».

Гостей острова призвали ответственно управлять транспортными средствами, соблюдая правила дорожного движения, и не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, им запретили сквернословить, вести себя невежливо и осуществлять коммерческую деятельность без официальных документов.

Правительство провинции Бали также обязывает иностранных туристов уплатить сбор в размере 150 тысяч рупий до отъезда или во время пребывания на острове.

«Иностранные туристы, нарушающие эти положения, будут подвергнуты строгим санкциям или судебным разбирательствам в соответствии с законами и правилами Индонезии», — подчеркнул губернатор Бали Ваян Костер.

Туристов на Бали во время посещения священных мест просят одеваться скромно Фото: Fendhy Syahfaraz / Shutterstock / Fotodom

Когда туристы прилетают на Бали, они часто забывают, что оказываются на священной земле, где каждый храм, камень и даже деревья могут быть наполнены духовной энергией, отметила автор тревел-блога «Я — Катя, и я выбрала план А: увидеть все 195 стран».

«Нарушение местных правил может не только вызвать неодобрение со стороны местных жителей, но, как верят балийцы, разозлить самих богов», — предупредила она.

По словам россиянки, на Бали также не стоит трогать людей за голову, так как в местной культуре эта часть тела считается священной. Даже ласковый жест, такой как поглаживание по голове, может быть воспринят балийцами как оскорбление. «Особенно это важно помнить, общаясь с детьми», — добавила блогерша.

Помимо этого, она посоветовала воздержаться от разговоров и не снимать со вспышкой во время священных танцев и ритуалов, а также соблюдать полное молчание в День тишины — Ньепи. Нарушение этих правил вызовет резкое осуждение со стороны местных жителей

Мальдивы: могут оштрафовать за провоз вейпов

Отдохнуть на любимом курорте богачей, Мальдивских островах, безо всяких ограничений тоже не получится.

«Мальдивская Республика — это исламское государство, поэтому гостям следует с уважением относиться к местным обычаям и соблюдать законы страны», — предупредил генконсул России в Мале Алексей Идамкин.

На любимом курорте богачей, Мальдивах, вне территории курортов запрещено употреблять алкоголь Фото: Carl Court / Getty Images

Туристам на Мальдивах запрещено употреблять алкоголь в общественных местах (вне курортной зоны), находиться в открытых купальниках на общественных пляжах вне специально отведенных бикини-пляжей, купаться обнаженными (а также топлес), добывать и повреждать кораллы, привозить вейпы и электронные сигареты. Если курительные приспособления обнаружит таможенная служба, их конфискуют, а нарушителю грозит штраф. Тем временем ввоз обычных сигарет (до 200 штук на человека) и устройств для нагревания табака не запрещен.

Египет: нельзя трогать кораллы и вывозить их из страны

Еще одна популярная у россиян курортная страна, Египет, не позволяет туристам ввозить более двух литров алкоголя и более 200 сигарет на человека. Излишки могут конфисковать на границе. А вывозить из страны нельзя кораллы, ракушки, акульи зубы и другие дары Красного моря.

Из Египта туристам запрещено вывозить дары Красного моря Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, много раз отдыхавшая в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе и Каире, также подчеркнула, что туристам грозит большой штраф за выброшенный в Красное море мусор. Помимо этого, им нельзя трогать руками кораллы и вставать на них во время снорклинга или дайвинга.

Еще один запрет касается фотографий — в Египте нельзя снимать армейские и стратегические объекты, госучреждения и полицейских.

Если туриста поймают за этим занятием, его ждет допрос. В лучшем случае все ограничится удалением фотографий, в худшем — штрафом или тюремным заключением. Чтобы избежать неприятностей, лучше фотографироваться только в туристических местах. Кроме того, в Египте нельзя делать снимки местных женщин. Они вправе пожаловаться в полицию Саша Коновалова российская тревел-блогерша

Турция: нельзя снимать местных жителей и критиковать власть

Запрет на съемку местных жителей, особенно женщин и детей, без их согласия также действует в Турции. Кроме того, туристам не разрешается фотографировать представителей силовых структур, правительственные здания и военные объекты. Их можно легко определить по наличию государственного флага.

В Турции туристам не следует снимать местных жителей без их согласия Фото: Ahmed Deeb / Picture Alliance via Getty Images

Другой запрет касается критики действующих властей страны и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Осквернение его портрета или национальных символов страны считается серьезным преступлением и может повлечь за собой тюремное заключение

С такими последствиями столкнулась туристка, которая устроила пикантные танцы с акробатическими элементами на флагштоке в Каппадокии летом 2025 года. Ролик разошелся по социальным сетям, и местная прокуратура возбудила уголовное дело по статье об оскорблении государственных символов и унижении турецкой нации или ее институтов. Теперь танцовщице грозит до трех лет лишения свободы.

Еще одна резонансная история произошла в аэропорту этой курортной страны в ноябре. 35-летней жительнице Мурманска Ксении во время прохождения пограничного контроля отказали в досмотре, так как она взяла паспорт в рот. Женщина, у которой были в руках сумки, пакеты и чемодан, уронила на пол рубашку и машинально зажала губами проездной документ, чтобы поднять упавшую вещь. Сотрудники аэропорта изучили записи с камер видеонаблюдения и обвинили россиянку в осквернении госсимвола. При этом они не стали уточнять, паспорт какой страны Ксения зажала губами.

Европа: нельзя идти в поход в неподходящей обуви и купаться в каналах

В 2025 году крупные штрафы для недисциплинированных туристов ввели и в некоторых европейских странах. Например, за поход в национальный парк Чинкве-Терре в Италии в неподходящей обуви путешественники могут заплатить до 2,5 тысячи евро (более 231 тысячи рублей), за курение на общественном пляже во Франции — 90 евро (около 8,3 тысячи рублей), за сбор ракушек в Греции — 1000 евро (около 92 тысяч рублей), а за купание в каналах Венеции — 350 евро (около 32 тысяч рублей).

За купание в каналах Венеции туристам придется заплатить штраф в размере нескольких сотен евро Фото: Mazur Travel / Shutterstock / Fotodom

«Местные жители сыты по горло. Эти штрафы — сигнал о том, что они хотят вернуть себе пространство. Дело не в том, что туристы стали хуже, а скорее в том, что терпимость людей иссякла. И важно учитывать, что не каждый штраф — это ужесточение мер, некоторые из них — призывы к уважению», — заявила сторонница ответственного туризма Биргитта Шпее-Кениг.

Летом 2025 года в испанской Малаге была запущена новая кампания из десяти пунктов под названием «Улучшите свой отдых». Листовки с правилами поведения для туристов разместили в автобусах и на рекламных щитах, а также распространили их в соцсетях. Гостей испанского курорта призывают одеваться скромнее, не мусорить, не шуметь и отказаться от «безрассудного использования электросамокатов». Нарушителям будут выписывать штрафы в размере до 750 евро (около 69 тысяч рублей).

Аналогичный кодекс поведения туристов был введен в этом же году в португальском городе Албуфейра. Он запрещает публичное обнажение и мочеиспускание в общественных местах, также после покупок нельзя ​​бросать на улице магазинные тележки. Местные жители отмечают, что полиция следит за соблюдением этих правил, а нарушителей штрафуют.