На Балеарских островах в Испании — одном из самых популярных туристических направлений в Европе, которое привлекает более 15 миллионов путешественников в год, — всерьез задумались о том, чтобы отказаться от британских туристов. Несколько лет подряд жители Майорки, Менорки, Ибицы и Форментеры устраивают массовые акции протеста против гостей, которые ведут себя на курортах неподобающим образом. Что их возмущает и как они планируют бороться с нерадивыми гостями — разбиралась «Лента.ру».

На испанских островах захотели снизить зависимость от британских туристов

В 2025 году власти Балеарских островов выпустили 350-страничный «пакт об устойчивом развитии», в котором говорится о планах по «снижению зависимости от традиционных туристических рынков, в частности Германии и Великобритании». Предложения включают в себя ограничение числа недорогих рейсов в высокий сезон, а также отказ от стратегии низких цен и повышение туристического налога.

Несколько лет назад региональные правительства Майорки, Ибицы, Минорки и Форментеры предлагали более радикальные меры. Они рассматривали возможность внесения в черный список британских туристов, нарушающих новые правила. Тогда «антисоциальным» отдыхающим пригрозили депортацией с последующим запретом въезда на определенный срок.

В некоторых частях Майорки и Ибицы, таких, как Магалуф и Вест-Энд в Сан-Антонио, уже действуют определенные ограничения.

Они включают в себя штрафы на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,5 миллиона рублей) за прыжки с балконов отелей, а также лимит на количество подаваемого гостям алкоголя на курортах, работающих по системе «все включено»

Но это останавливает не всех приезжающих на курорт любителей кутежей.

Круглосуточные «марафоны пьянства»

Жители тихого курортного поселения Эль-Ареналь на Майорке назвали британцев самой неприятной нацией. По их словам, заграничные гости целыми днями веселятся, дерутся, теряют сознание на улицах, раздеваются догола и даже гадят в садах испанцев. Более того, они жалуются, что туристы даже не удосуживаются снять отель в Эль-Аренале. Вместо этого они устраивают «марафоны пьянства», во время которых спят на улицах или пляже. Причем такие вечеринки длятся с марта по сентябрь, «круглые сутки, семь дней в неделю».

В прошлом году я встретил мужчину, который провел отпуск на улице, потому что не мог вспомнить свой отель. Он напился в первый же день приезда и так и не нашел его. Другие заходят в дома людей, думая, что это гостиницы, и ложатся там спать Дэвид Сервера президент Ассоциации жителей Льюкмайора

Вице-президент Ассоциации жителей Эль-Ареналя Ален Карбонелл добавил, что пьяные британцы бросаются с балконов, целый день смешивают напитки и употребляют наркотики.

Люди блюют повсюду, используют мусорные баки в качестве туалетов. После вечеринки они ходят по домам местных жителей, пытаясь найти свои отели, кричат, поют, крушат дорожные знаки. Они ведут себя как сумасшедшие, это невыносимо. Мы все живем за счет туризма, но нам не нужен такой туризм Ален Карбонелл вице-президент Ассоциации жителей Эль-Ареналя

Молодые люди спят на пляже в Эль-Аренале Фото: Clara Margais / picture alliance via Getty Images

Житель Эль-Ареналя Мигель Паскуаль, в свою очередь, пожаловался, что туристы используют его сад как короткий путь к отелям, а один даже решил устроить там туалет.

«Я накричал на него, чтобы он убирался из сада, и когда он обернулся, я увидел, что его штаны были полны фекалий», — возмутился Паскуаль.

Дебоши начинаются уже в самолетах

Многие британские туристы в предвкушении долгожданного отдыха на испанских курортах не могут совладать с собой еще в дороге.

В мае 2024 года 26-летний пассажир авиакомпании Jet2 пошел под суд за непристойное поведение по пути на Майорку. Перед полетом он напился с другом в аэропорту Манчестера и устроил дебош на борту. Мужчина кричал, курил, домогался стюардессы и потрогал за грудь двух попутчиц. По прибытии в Испанию нарушителя порядка встретила полиция. Его продержали в камере всю ночь, а утром доставили в суд. На заседании мужчина заявил, что ничего не помнит, и отказался отвечать на вопросы.

Туристы на Майорке проводят дни на пляже, а ночи — в пабах и на дискотеках Фото: Sean Gallup / Getty Images

Другой пассажир этой же авиакомпании разделся, устроил дебош и сорвал рейс на Тенерифе. Полицейским пришлось сковать шотландца наручниками, а его ноги — связать ремнем.

Еще один британец оказался в суде за то, что во время полета на Майорку внезапно набросился на стюардессу, потрогал ее за соски и ягодицы. После посадки самолета на борт вызвали сотрудников Гражданской гвардии Испании, и пассажир сильно занервничал, начал кричать и оскорблять правоохранителей. В итоге им пришлось вызвать подкрепление и применить силу, чтобы обездвижить дебошира.

Пьяные британцы прыгают с балконов отелей

Летом 2024 года Балеарские острова охватила настоящая эпидемия падений туристов с балконов отелей.

В июне на Майорке 27-летний британец употребил коктейль из наркотиков, и это обернулось для него падением с балкона. По словам очевидцев, перед инцидентом он находился в возбужденном состоянии и дважды высовывался из окна. На место приехали полицейские и скорая помощь. Состояние пострадавшего, который получил множественные ушибы, удалось стабилизировать.

Турист отдыхает на балконе отеля Iberostar Bahia de Palma на Майорке Фото: Clara Margais / picture alliance via Getty Images

Похожий несчастный случай, но с летальным исходом, произошел на этом же курорте в гостинице Reverence Mare. 28-летний британец упал с высоты на глазах испуганной девушки. Реанимировать мужчину не удалось. Следователи предполагают, что он принял значительное количество алкоголя.

Трагическим образом оборвалась жизнь и 19-летней британки, которая поехала с друзьями отдыхать на Ибицу, остановилась в четырехзвездочном отеле Vibra District и упала с шестого этажа. Прибывшие на место медики пытались реанимировать пострадавшую, но безуспешно. За несколько часов до трагедии британка записывала видео в TikTok, как она танцует с друзьями на вечеринке в ночном клубе Hï Ibiza, и делилась ими в социальных сетях.

Драки с охранниками, официантами и полицией

Нередко отдых на популярных испанских курортах заканчивается пьяными драками туристов. В марте 2025 года удалось задержать британского туриста, который пять лет назад изуродовал лицо охраннику клуба на Майорке. Пьяный мужчина, которому на тот момент было 19 лет, начал вести себя неподобающе в одном из развлекательных заведений курорта Магалуф, и вышибалы попросили его уйти. Турист стал упрашивать охранника пустить его обратно, а потом внезапно разбил бутылку и дважды ударил оппонента по лицу. Впоследствии пострадавшему наложили 50 швов.

Массовый антитуристический протест на Ибице в сентябре 2024 года Фото: Bav Media / SplashNews.com / Legion-media.com

Другой громкий случай произошел в ресторане быстрого питания на пляже Плайя-де-Пальма. Там британец набросился на официантку из Нигерии, перепутав ее с воровкой, несколько раз ударил ее кулаком по лицу, а затем разбил ширму, причинив материальный ущерб заведению. Полиция быстро прибыла на место происшествия и задержала злоумышленника.

Некоторых агрессивных отдыхающих не пугает даже полиция. В сентябре 2024 года группа британских туристов сильно шумела у бассейна гостиницы в ночное время и привлекла внимание других постояльцев. Они не стали терпеть неудобства, отправились выяснять отношения, но в итоге ввязались в драку с британцами. Прибывшие на место правоохранители пытались успокоить гостей отеля, однако женщина напала на одного из них. Она ударила его кулаком в грудь и показала ему средний палец во время задержания.

