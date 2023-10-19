Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:00, 19 октября 2023Путешествия

Туристам одной национальности захотели запретить въезд на курорты Европы

Daily Star: «антисоциальным» британцам захотели запретить въезд на Майорку

Фото: DJ Nick Otronic / Unsplash

Британским туристам, которые ведут себя антисоциально, захотели запретить въезд на популярные курорты Европы: Майорку и Ибицу. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

По данным источника, региональные правительства Балеарских островов, в том числе Майорки, Ибицы, Минорки и Форментеры, рассматривают возможность внесения в черный список британских туристов, нарушающих новые правила. В заявлении чиновников говорится, что в отношении отдыхающих этой национальности применят жесткие меры. Одной из них будет депортация с последующим запретом въезда на определенный срок.

Материалы по теме:
«Туристы едут сюда толпами» Как россиянка отправилась в Испанию и нашла там свое счастье
«Туристы едут сюда толпами»Как россиянка отправилась в Испанию и нашла там свое счастье
8 июня 2021
«Они блюют на наши клумбы» Туристы приносят деньги, но делают жизнь местных невыносимой
«Они блюют на наши клумбы»Туристы приносят деньги, но делают жизнь местных невыносимой
19 января 2018

Издание отмечает, что в некоторых частях Майорки и Ибицы, таких как Магалуф и Вест-Энд в Сан-Антонио, уже действуют некоторые ограничения. Они включают в себя штрафы на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,9 миллиона рублей) за прыжки с балконов отелей, а также лимит на количество подаваемого гостям алкоголя на курортах, работающих по системе «все включено».

Daily Star добавляет, что любые попытки запретить въезд недобросовестным туристам могут нарушать законодательство ЕС о свободном передвижении. Поскольку Великобритания больше не является членом ЕС, британцев легче занести в черный список популярных курортов, говорится в статье.

В августе выяснилось, что четверо из пяти туристов, получивших летом большие штрафы за лазание по балконам отелей в Магалуфе, были британцами, подчеркивает автор публикации.

Ранее жители поселения Эль-Ареналь на популярном испанском курорте Майорка назвали британцев самой неприятной нацией. Они признались, что страдают от выходок пьяных туристов, которые целыми днями веселятся, дерутся, теряют сознание на улицах, раздеваются догола и даже гадят в садах испанцев.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в Газе. Почему в США раскритиковали планы ЦАХАЛ?

    В УПЦ отреагировали на принятие запрещающего ее закона

    Назван главный сдерживающий фактор для российского экспорта

    Связанному с выпуском новой 1000-рублевой купюры скандалу нашли объяснение

    Самойлова лишилась бренда косметики с многомиллионной выручкой

    Apple рассказала о решении очередной проблемы iPhone 15 Pro

    Путин приказал увеличить доход от лотерей

    Путин призвал разобраться с трансферами юных хоккеистов в зарубежные клубы

    Россиянки подрались из-за черной магии и сдали друг друга в полицию

    Машину адвоката звездного хирурга Хайдарова облили кислотой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости