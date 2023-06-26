Жители популярного испанского курорта назвали самую неприятную нацию

The Sun: испанский курорт Майорка страдает от пьяных британцев, которые гадят в садах

Жители поселения Эль-Ареналь на популярном испанском курорте Майорка назвали британцев самой неприятной нацией. Об этом сообщает The Sun.

По информации таблоида, местные жители страдают от выходок пьяных британских туристов, которые целыми днями веселятся, дерутся, теряют сознание на улицах, раздеваются догола и даже гадят в садах испанцев.

Издание уточняет, что туристы даже не удосуживаются снять отель в Эль-Аренале. Вместо этого они устраивают «марафоны пьянства», во время которых спят на улицах или пляже. Причем такие вечеринки длятся с марта по сентябрь, «круглые сутки, семь дней в неделю».

Ранее опытная стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала нацию с худшим поведением на борту самолета. Бортпроводница Кристина Галвидайт рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и непосредственно на борту. В связи с этим британцы оказываются в самолете уже пьяными, либо как минимум подвыпившими.