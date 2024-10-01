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19:03, 1 октября 2024Путешествия

Пьяный турист перепутал официантку с воровкой и жестоко избил ее

Murcia Today: на Майорке турист перепутал официантку с воровкой и избил ее

Фото: Clara Margais / Globallookpress.com

На испанском острове Майорка британский турист жестоко избил официантку, перепутав ее с воровкой. Подробности сообщает издание Murcia Today.

Утром 24 сентября пьяный 32-летний мужчина ворвался в ресторан быстрого питания на пляже Плайя-де-Пальма и набросился на официантку из Нигерии. Он несколько раз ударил ее кулаком по лицу, а затем разбил ширму, причинив материальный ущерб заведению.

Полиция быстро прибыла на место происшествия и задержала злоумышленника. Британец объяснил, что ранее в тот день другая женщина африканского происхождения пристала к нему на улице и украла из бумажника 300 евро. Мужчина спутал ее с официанткой и со злости накинулся на невиновную женщину.

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Правоохранители подтвердили, что сотрудница кафе ничего не крала у туриста. Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия.

В сентябре британские туристы устроили драку из-за шума в отеле на Майорке. В гневе одна женщина напала на полицейского, который хотел разнять участников конфликта.

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      Мария Борисова
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