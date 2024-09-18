Туристы устроили ночную драку из-за шума в отеле и ударили полицейского

The Sun: туристы устроили ночную драку в отеле на Майорке и ударили полицейского

Британские туристы устроили ночную драку из-за шума в отеле на Майорке, Испания, и ударили приехавшего задержать их полицейского. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, двое мужчин и одна женщина сильно шумели у бассейна гостиницы в ночное время и привлекли внимание других постояльцев. Последние не стали терпеть неудобства, отправились выяснять отношения, но в итоге ввязались в драку с британцами.

Прибывшие на место правоохранители пытались успокоить отдыхающих, однако женщина напала на одного из них. Она ударила его кулаком в грудь и показала ему средний палец во время задержания. Позднее британцев освободили, но расследование дела продолжается.

Ранее десятки туристов из Кувейта устроили массовую драку в Таиланде и попали на видео. Конфликт завязался между двумя группами отдыхающих ночью 7 августа в одном из ресторанов Паттайи.