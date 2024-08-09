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15:13, 9 августа 2024Путешествия

Толпа туристов устроила массовую драку в Таиланде и попала на видео

Khaosod: толпа туристов из Кувейта устроила массовую драку в Паттайе

Десятки туристов из Кувейта устроили массовую драку в Таиланде. Инцидент попал на видео, которое публикует издание Khaosod.

Конфликт завязался между двумя группами отдыхающих ночью 7 августа в одном из ресторанов Паттайи. Сидевшие за соседними столиками мужчины о чем-то поспорили и чуть не подрались, но персонал заведения успел вмешаться и разнять их.

Вскоре кувейтцы вернулись с подкреплением, примерно по 20 человек с каждой стороны. Толпа заполнила переулок, люди стали ругаться и нападать друг на друга. Однако полицейские быстро прибыли на место происшествия и разняли нарушителей.

Ранее в Испании турист подрался с грабителями у ночного клуба. В ходе потасовки он получил удар ножом в грудь.

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      Мария Борисова
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