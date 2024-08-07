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15:03, 7 августа 2024Путешествия

Турист получил удар ножом в грудь во время драки у клуба в Италии

Голландец получил удар ножом в грудь во время драки у ночного клуба в Неаполе

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Голландский турист попал в больницу в критическом состоянии после драки у ночного клуба в Италии. Об этом сообщает издание Cronache della Campagnia.

23-летний путешественник отдыхал в Неаполе вместе со своей девушкой. В ночь на 4 августа он подвергся нападению грабителей на улице в центре города, во время потасовки он получил удар ножом в грудь.

Голландца госпитализировали в критическом состоянии, его спутницу тоже передали медикам, но позже выписали. Иностранцу провели операцию на легких, теперь его жизни ничто не угрожает. Полиция проводит расследование.

Тем временем в Португалии толпа туристов устроила драку на ножах из-за громкой музыки в отеле. В результате пять человек получили ранения.

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      Мария Борисова
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