Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:59, 1 августа 2024Путешествия

Две толпы туристов устроили драку на ножах из-за громкой музыки в отеле

NL Times: в Португалии две толпы туристов устроили драку на ножах из-за музыки

Фото: Miguel Pereira / Reuters

В португальском городе Албуфейра две толпы туристов из разных стран устроили драку на ножах из-за громкой музыки в отеле. Об этом сообщает NL Times.

Уточняется, что в одной группе иностранцев оказались голландцы, а во второй — ирландцы. Последние жаловались на слишком громкую музыку из соседнего номера и вступили с другими постояльцами в словесную перепалку. Затем в ход пошли ножи, в результате чего четверо голландцев и один ирландец получили ранения. Пострадавшим от 17 до 21 года.

В июне британский турист ввязался в драку возле ночного клуба в Испании и получил удар ножом. Мужчина поссорился с группой иностранцев из Северной Африки и Доминиканской Республики и был тяжело ранен, спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев посоветовал освобожденным из российских тюрем «лихорадочно подбирать новые имена»

      На Украине заявили об исчерпании источников финансирования ВСУ

      Семейный отдых в шикарном кемпинге превратился в кошмар из-за «заляпанных какашками» стен

      Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве

      Жена Игоря Стрелкова порассуждала об оставшемся в колонии на фоне обмена муже

      В МИД России заявили о помощи Мали в повышении боеспособности ВС

      Любительский клуб обыграл профессиональную команду в матче Кубка России со счетом 8:1

      ФСБ сообщила о возвращении детей вместе с обмененными россиянами

      У миллениалов выросла заболеваемость раком

      69-летний вдовец нашел любовь по переписке и лишился дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше