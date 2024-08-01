Две толпы туристов устроили драку на ножах из-за громкой музыки в отеле

NL Times: в Португалии две толпы туристов устроили драку на ножах из-за музыки

В португальском городе Албуфейра две толпы туристов из разных стран устроили драку на ножах из-за громкой музыки в отеле. Об этом сообщает NL Times.

Уточняется, что в одной группе иностранцев оказались голландцы, а во второй — ирландцы. Последние жаловались на слишком громкую музыку из соседнего номера и вступили с другими постояльцами в словесную перепалку. Затем в ход пошли ножи, в результате чего четверо голландцев и один ирландец получили ранения. Пострадавшим от 17 до 21 года.

В июне британский турист ввязался в драку возле ночного клуба в Испании и получил удар ножом. Мужчина поссорился с группой иностранцев из Северной Африки и Доминиканской Республики и был тяжело ранен, спасти его не удалось.