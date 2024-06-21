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16:41, 21 июня 2024Путешествия

Турист ввязался в драку возле ночного клуба на курорте Европы и получил удар ножом

Daily Mail: британский турист получил удар ножом возле ночного клуба в Испании

Фото: Sergio Perez / Reuters

31-летний британский турист ввязался в драку возле ночного клуба в Испании и получил удар ножом. О случившемся на курорте Европы сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Калелья, примерно в получасе езды от Барселоны. Турист поссорился с группой иностранцев из Северной Африки и Доминиканской Республики. Прибывшие на место врачи констатировали, что выжить британцу не удалось. Кроме того, в результате конфликта еще один человек был ранен, о его состоянии не сообщается.

Полиция ведет расследование и ищет причастных к преступлению.

Ранее в США мужчина напал с ножом на двух девочек-туристок на почве расовой ненависти. Две сестры 14 и 16 лет приехали с семьей из Южной Америки, чтобы отметить Рождество в Нью-Йорке. Когда утром 25 декабря путешественницы отдыхали в кафе на Центральном вокзале города, на них напал разъяренный мужчина.

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