Мужчина напал на туристок в кафе США с криками «чтоб все белые люди были мертвы»

Мужчина напал с ножом на двух туристок в Нью-Йорке на почве расовой ненависти

В США мужчина напал с ножом на двух девочек-туристок на почве расовой ненависти. Подробностями делится канал ABC 7 New York.

По данным источника, две сестры 14 и 16 лет приехали с семьей из Южной Америки, чтобы отметить Рождество в Нью-Йорке. Когда утром 25 декабря путешественницы отдыхали в кафе на Центральном вокзале города, на них напал разъяренный мужчина.

Уточняется, что злоумышленник разозлился на персонал заведения, потому что ему не разрешили сесть рядом с туристками. Он достал нож и несколько раз ударил им девочек с криком: «Я хочу, чтоб все белые люди были мертвы».

Одна из пострадавших получила ранение бедра, у второй случился коллапс легкого после удара ножом в спину. Обеих доставили в местную больницу, сейчас их жизни ничто не угрожает.

Как пишет портал, полиция прибыла на место происшествия незамедлительно и нападавший сдался. Задержанным оказался 36-летний Стивен Хатчерсон, которого ранее уже 17 раз арестовывали. На этот раз ему предъявили обвинения в нападении и покушении на жизнь человека на почве расовой ненависти.

Ранее пассажир самолета напился, попытался взять борт штурмом, потребовал вернуть деньги за задержку рейса в Турцию и угодил в тюрьму. Выяснилось, что у мужчины ранее уже были 32 судимости за 44 преступления.