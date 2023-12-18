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19:22, 18 декабря 2023Путешествия

Мужчина с 32 судимостями попытался взять штурмом самолет и угодил в тюрьму

Британец напился, попытался взять штурмом самолет и угодил в тюрьму

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Пассажир неназванной иностранной авиакомпании напился, попытался взять штурмом самолет, требовал вернуть деньги за задержку рейса в Турцию и угодил в тюрьму. Об этом сообщает National World.

Известно, что инцидент произошел в международном аэропорту Лидс-Брэдфорд, Великобритания, в мае 2022 года, однако приговор был вынесен только в декабре 2023-го. 36-летнего британца Кирона Джордана приговорили к 27 месяцам тюремного заключения. По данным источника, у мужчины ранее уже были 32 судимости за 44 преступления, включая нападения и кражи. Джордан, который с января находится под стражей, предстал перед судом по видеосвязи.

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Как пишет издание, членам экипажа пришлось вызвать на борт полицейских, чтобы они вывели из салона пассажира, который вел себя агрессивно и оскорблял окружающих. Когда стражи правопорядка зашли в самолет, Джордан надел темные очки и притворился спящим. Уточняется, что его все же сняли с рейса и задержали.

National World также сообщает, что Джордан отверг обвинения в создании угрозы для пассажиров, но признался, что находился в нетрезвом состоянии. Кроме того, британец согласился с тем, что он был виновником других правонарушений в 2022 году. В их числе — причинение телесных повреждений вышибале в баре Royal Park и нападение с ножом на сотрудника магазина Eurofood.

Ранее жительница казахстанского Шымкента напала на работницу авиакомпании Air Astana из-за задержки вылета. Пассажирка не только обругала представительницу перевозчика, но и избила ее, в частности, повредила девушке руку.

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      Марина Черняк
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