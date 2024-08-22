Туристка поехала развлекаться с друзьями на Ибицу, упала с балкона отеля и не выжила

Туристка упала с балкона отеля после вечеринки с друзьями на Ибице и не выжила

Британская туристка поехала развлекаться с друзьями на испанский курортный остров Ибица и упала с балкона отеля. Подробностями истории поделился таблоид The Mirror.

По данным издания, инцидент произошел во вторник, 20 августа, в четырехзвездочном отеле Vibra District. 19-летняя студентка юридического факультета Эмма Рэмси из города Гамильтон, Шотландия, упала с шестого этажа и не выжила. Скорая помощь сразу же прибыла на место происшествия, но констатировала кончину девушки. Ее родители вылетели в Испанию.

Как пишет источник, за несколько часов до трагедии британка записывала видео в TikTok, как она танцует с друзьями на вечеринке в ​​ночном клубе Hï Ibiza, и делилась ими в социальных сетях.

Бывшие школьные учителя в беседе с Daily Record описали Рэмси как невероятно добрую, трудолюбивую и талантливую девушку. «Наши мысли и молитвы с ее семьей и друзьями в это невероятно трудное время. Эммы будет не хватать, и она навсегда займет особое место в нашей школе», — заявила директор образовательного учреждения, где училась британка, Лорна Лоусон.

Ранее пьяный британский турист упал с высоты в отеле популярного курорта Европы и не выжил. Несчастный случай произошел на глазах испуганной девушки 28-летнего путешественника.

