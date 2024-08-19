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19:21, 19 августа 2024Путешествия

Пьяный турист упал с высоты на глазах испуганной девушки и не выжил

Ultima Hora: британский турист упал с высоты в отеле на Майорке и не выжил

Фото: Eva Manez / Reuters

Пьяный британский турист упал с высоты в отеле популярного курорта Европы и не выжил. Об этом сообщает Ultima Hora.

По данным издания, несчастный случай произошел в гостинице Reverence Mare на Майорке на глазах испуганной девушки 28-летнего британца. Он споткнулся и пролетел вниз около пяти метров, прежде чем упасть возле спа-центра. Сотрудники отеля немедленно уведомили о случившемся полицию и скорую помощь.

Реанимировать мужчину не удалось. Следователи предполагают, что он принял значительное количество алкоголя. Подруге туриста тоже понадобилась медицинская помощь из-за пережитого стресса.

Ранее сообщалось, что на Кипре турист напился с друзьями в номере отеля, упал с балкона и не выжил. Предположительно, мужчина приземлился на землю с высоты 10 метров.

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      Марк Успенский
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