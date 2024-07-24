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10:03, 24 июля 2024Путешествия

Напившийся с друзьями в отеле турист упал с балкона и не выжил

Daily Mail: на Кипре напившийся с друзьями в отеле турист упал с балкона

Фото: Marinos Meletiou / Reuters

На Кипре напившийся с друзьями в номере отеля турист упал с балкона и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 45-летний отдыхающий находился в гостинице города Пафос. Он распивал спиртные напитки до утра 24 июля в составе группы других туристов. Мужчину нашли бездыханным в главном саду отеля. Предполагается, что он упал с высоты 10 метров.

Полиция начала расследование дела.

В конце июня британский турист упал с балкона на популярном испанском курорте Майорка. Перед этим он употребил коктейль из наркотиков.

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