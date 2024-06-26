Коктейль из наркотиков обернулся для туриста в Европе падением с балкона

The Olive Press: британский турист под наркотиками упал с балкона на Майорке

Британский турист употребил коктейль из наркотиков на популярном курорте Европы Майорка, и это обернулось для него падением с балкона. Подробностями истории поделилось издание The Olive Press.

Уточняется, что инцидент произошел в многоквартирном доме в районе Са Геррерия в городе Пальма. По словам очевидцев, 27-летний мужчина перед падением находился в возбужденном состоянии и дважды высовывался из окна.

На место приехали полицейские и скорая помощь. Состояние пострадавшего, который получил множественные ушибы, удалось стабилизировать.

Стражи правопорядка расследуют произошедшее. Как пишет источник, предположительно, британец употребил кокаин и кетамин.

В мае на этом же испанском курорте пьяный турист уснул на перилах в номере отеля, упал и не выжил. После вечеринки с друзьями 21-летний молодой человек вышел на балкон, поставил табуретку для удобства и сел на перила.