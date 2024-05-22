Пьяный турист уснул на перилах балкона в номере отеля, упал и не выжил

The Olive Press: пьяный турист упал с балкона отеля на Майорке и не выжил

Пьяный турист уснул на перилах балкона в номере отеля на Майорке, упал и не выжил. Об этом сообщает The Olive Press.

По данным издания, 21-летний путешественник прибыл с друзьями на Балеарские острова, Испания, накануне случившегося. Они пили всю ночь, после чего многие заснули в номере. Тогда турист вышел на балкон, поставил табуретку для удобства и сел на перила. Предполагается, что именно так он свалился вниз.

Друзья обнаружили его под балконом номера уже утром. Скорая помощь, прибывшая на место, ничего не смогла сделать. Полиция проводит расследование.

Ранее другой 20-летний турист упал с балкона отеля на популярном курорте Майорка, Испания, и не выжил. Уточняется, что несчастный случай произошел 20 мая в гостинице на пляже Плайя-де-Пальма.