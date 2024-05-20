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20:13, 20 мая 2024Путешествия

Турист упал с балкона на курорте Европы и не выжил

Majorca Daily Bulletin: турист упал с балкона отеля на Майорке и не выжил

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

20-летний турист упал с балкона отеля на популярном курорте Европы Майорка, Испания, и не выжил. Об этом сообщает местное издание Majorca Daily Bulletin.

Уточняется, что несчастный случай произошел 20 мая в гостинице на пляже Плайя-де-Пальма. Прибывшие на место врачи оказали молодому человеку срочную медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Друзья туриста рассказали полиции, что легли спать около 03:30 и не знали о случившемся. Стражи правопорядка начали расследование, чтобы установить причины инцидента.

Это уже второй подобный случай на Майорке за май. Ранее 24-летний немецкий турист упал с высоты 12 метров в отеле в Аренале. Он вернулся с вечеринки, не смог попасть в номер, решил залезть в него через балкон и сорвался вниз.

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      Марина Черняк
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