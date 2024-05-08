Турист без обуви и штанов упал с балкона отеля на Майорке и не выжил

Bild: немецкий турист упал с балкона отеля на Майорке и не выжил

Немецкий турист не выжил после падения с балкона отеля на Майорке. Об этом сообщило издание Bild.

По данным следователей, 24-летний путешественник прибыл на курорт Испании всего за несколько часов до трагического инцидента. Он пошел на вечеринку, а по возвращении в гостиницу по какой-то причине не мог попасть в номер. Тогда мужчина вышел на террасу на крыше 10-этажного здания и попытался забраться в комнату через балкон.

Немец не удержался и упал с высоты 12-метров. Спасти его не удалось. Неизвестно, был он пьян или нет, это покажет вскрытие. При этом уточняется, что турист был без штанов и обуви.

В Таиланде россиянина нашли без признаков жизни в номере отеля. В комнате лежали 28 пустых фляжек из-под тайского рома и 14 бутылок пива.