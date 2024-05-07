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18:20, 7 мая 2024Путешествия

Россиянин напился в отеле Таиланда и не выжил

«Новости Пхукета»: россиянина без признаков жизни нашли в отеле на Пхукете

Фото: Pongmanat Tasiri / Globallookpress.com

Россиянин не выжил после того, как напился в отеле Таиланда. Об этом сообщил портал «Новости Пхукета».

Туриста без признаков жизни нашли в номере гостиницы Karon Sea Sands на курорте Пхукет. 6 мая мужчина должен был выселиться, однако не пришел на ресепшен в нужное время и не ответил на стук в дверь.

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Гость лежал на полу возле кровати. На его теле не обнаружили травм, при этом на подушке были следы рвоты. Во время обыска полицейские нашли в комнате 28 пустых фляжек из-под тайского рома и 14 бутылок пива. Следов проникновения или борьбы не было.

По предварительным оценкам врачей, россиянин мог не выжить из-за отказа дыхательной системы. Иностранца доставили в больницу «Вачира», но вскрытие пока не провели.

Ранее на Пхукете россиянин попался на том, что нелегально делал массаж за деньги. Он работал без разрешения, рекламировал свои услуги в соцсетях и продавал клиентам растительные лекарства.

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      Мария Борисова
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