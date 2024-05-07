Россиянина арестовали за нелегальный массаж в Таиланде

The Phuket News: россиянина арестовали за нелегальный массаж на Пхукете

Россиянин нелегально оказывал услуги массажиста в Таиланде и попался. Об этом сообщило издание The Phuket News.

Туристическая полиция арестовала 37-летнего Александра И. в районе Вичит на острове Пхукет 6 мая. Выяснилось, что мужчина рекламировал массаж в соцсетях и продавал растительные лекарственные препараты.

Правоохранители связались с ним под видом потенциальных клиентов и договорились о сеансе терапии за 200 долларов (18 тысяч рублей). Затем полицейские задержали россиянина в его доме. Ему предъявили обвинения в работе без соответствующего разрешения.

Другой турист из Великобритании опубликовал негативные видео про Таиланд в соцсетях и оказался под угрозой депортации. Мужчина раскритиковал предполагаемую коррупцию в местной полиции и характер жителей страны.