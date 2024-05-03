Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:05, 3 мая 2024Путешествия

Турист раскритиковал Таиланд в соцсетях и оказался под угрозой депортации

Британец раскритиковал коррупцию в Таиланде и оказался под угрозой депортации

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Британский турист оказался под угрозой депортации в Таиланде после того, как он опубликовал негативные видео про страну в соцсетях. Об этом сообщил канал PPTV HD.

Иностранец по имени Томас разместил ролики с рассказом о Таиланде на YouTube и нескольких других платформах. Мужчина раскритиковал предполагаемую коррупцию в местной полиции и характер жителей страны. Он выразил мнение, что тайцы не уважают свои права, трусливы и легко поддаются манипуляциям со стороны высшего класса и правительства.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов. Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов.Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
21 апреля 2024

Публикации Томаса привлекли внимание туристической полиции. 2 мая иностранца задержали и доставили на допрос. Правоохранители заявили, что видео наносят ущерб имиджу Таиланда и угрожают его национальной безопасности. Британцу приказали удалить все материалы с критикой страны. Кроме того, полицейские призвали иммиграционное бюро депортировать британца.

Ранее на Пхукете трансгендеры напали на туриста. По неизвестным причинам толпа погналась за иностранцем и избила его пластиковыми табуретками.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Врачи требуют освободить педиатра Буянову. Ее обвинили в дискредитации армии и посадили в СИЗО по жалобе вдовы военного

      Неприличное фото телеведущей вызвало скандал

      Apple не стала заявлять о продажах Vision Pro в отчете о доходах

      Россиянке одновременно провели четыре операции и обнаружили «находку» в ее теле

      Украинские военкоматы получили возможность штрафовать граждан без решения суда

      Обвиняемого в реабилитации нацизма российского блогера арестовали за мат

      Турист раскритиковал Таиланд в соцсетях и оказался под угрозой депортации

      Появились кадры работы штурмовой авиации в Часовом Яре

      Стало известно о новом прорыве обороны ВСУ на купянском направлении

      Разведка США допустила участие России еще в одном конфликте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше