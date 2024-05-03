Трансгендеры погнались за туристом, избили его табуреткой и попали на видео

The Phuket News: полиция Пхукета расследует нападение трансгендеров на туриста

Полиция Таиланда расследует жестокое нападение на туриста на острове Пхукет. Инцидент попал на видео, которое публикует издание The Phuket News.

Конфликт произошел на улице Бангла-роуд в городе Патонг ночью 2 мая. На опубликованных кадрах видно, что толпа трансгендерных женщин погналась за иностранцем и избила его. У некоторых нападавших в руках были бутылки и пластиковые табуретки. После этого мужчине удалось сбежать.

По данным источника, ролик привлек внимание правоохранителей. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее на Пхукете турист избил водителя такси из-за 100 батов (250 рублей). На видео попало нападение иностранца, который открыл дверь на переднем сиденье и потребовал вернуть ему деньги.