Агрессивный турист избил водителя такси из-за 250 рублей и попал на видео

Daily Mail: турист избил водителя такси в Таиланде и попал на видео

Агрессивный турист избил водители такси в Таиланде из-за 100 бат (250 рублей) и попал на видео. Кадры публикует британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на Пхукете 27 апреля. 31-летний британский путешественник сел в такси, чтобы добраться до своего отеля. Доехав, он протянул водителю 100 бат, приняв их за 1000 бат (2,5 тысячи рублей). При этом поездка стоила 400 бат (1 тысяча рублей). Пассажир потребовал у таксиста сдачи, однако тот в замешательстве отказался.

На записи видно, как разъяренный турист открыл дверь водителя, чтобы избить его. «Верни мои деньги», — кричит он. После инцидента таксист отправился в больницу, а затем и в полицию. Местонахождение нападавшего уже установлено. Известно, что он сбежал в другой город Таиланда.