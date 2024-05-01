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00:05, 1 мая 2024Путешествия

«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?

В Европе вспыхивают протесты против массового туризма

Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

В 2023 году количество путешественников в Европе практически достигло допандемийного уровня, посчитали в Европейской туристической комиссии (ETC). Энтузиазма отдыхающих не ослабил даже значительный рост цен на авиаперевозки и отели. Тем временем местные жители бьют тревогу из-за ухудшения качества собственной жизни. Как Европа борется с наводнившими ее туристами — в материале «Ленты.ру».

Жители курортов теряют жилье и спят в машинах из-за туристов

Одним из наиболее серьезных последствий чрезмерного турпотока стали нехватка жилья и растущие цены на аренду. Проблему остро испытали на себе жители Малаги. Этот солнечный курорт Испании и раньше привлекал иностранцев теплым климатом и низкой стоимостью жизни, а в последние годы стал центром притяжения цифровых кочевников.

В марте 2024 года недовольные испанцы обклеили центр Малаги стикерами. Обращения к туристам варьировались от достаточно безобидных «Раньше это был мой дом» до яростных и грубых «Езжайте, к черту, домой» или «Воняет туристами»

Инициатором кампании стал владелец местного бара Дани Дранко, который лишился квартиры, где он жил десять лет. Домовладелец отказался обсудить с ним повышение арендной платы или продажу недвижимости и просто выселил, чтобы за большие деньги сдавать жилье туристам.

Похожая ситуация сложилась и на Канарских островах. Из-за быстрого роста цен на надвижимость люди не могут получить доступное жилье, а наплыв отдыхающих вынуждает местных ночевать в машинах и даже пещерах. Приток туристов также привел к перегруженности больниц, коллапсу системы утилизации мусора, нехватке воды для сельского хозяйства, выросла и преступность.

Толпа туристов на пляже в Пуэрто-де-Моган, остров Гран-Канария

Толпа туристов на пляже в Пуэрто-де-Моган, остров Гран-Канария

Фото: Smith Collection / Gado / Getty Images

Люди пытаются разными способами отпугнуть толпы отдыхающих. Одни рисуют граффити с угрозами и устанавливают фальшивые знаки, предупреждающие об опасных медузах или камнепадах на пляжах. Другие объявляют голодовку и выходят на митинги против строительства крупных туристических объектов.

Случается, что из-за обозленных жителей курортов жизнь туристов оказывается под угрозой

Так, в апреле на острове Ибица вооруженные люди ворвались на виллу, где отдыхали британские туристы, и оккупировали ее. Сквоттеры (так называют тех, кто самовольно занимает пустующее жилье) угрожали иностранцам бейсбольными битами, цепями и оружием. Они отобрали у туристов чемоданы и потребовали 200 тысяч рублей за их возврат. Потом преступники выгнали британцев и устроили на вилле ферму по выращиванию марихуаны. Полиции пришлось брать дом штурмом, чтобы арестовать злоумышленников.

Норвежские туристы на центральной площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, Испания

Норвежские туристы на центральной площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, Испания

Фото: Susana Vera / Reuters

Недовольство европейцев вызывает и массовый туризм, и меры борьбы с ним

С этой проблемой сталкиваются не только испанские курорты, но и многие города Европы — от Праги до Парижа и от Афин до Амстердама. Например, в 2023 году Грецию посетили семь миллионов иностранцев — это абсолютный рекорд за всю историю. Чтобы хоть как-то сдержать поток посетителей одной из главных достопримечательностей страны — Акрополя, власти столицы ввели систему временных интервалов для доступа. Теперь ее хотят распространить и на другие археологические объекты.

Тем временем в Париже практически утроили ставку туристического налога — теперь сбор может достигать 15 евро (1,5 тысячи рублей) в зависимости от района и типа отеля. Кроме того, во Франции разворачивают кампанию по регулированию потоков посетителей наиболее популярных мест страны. Власти будут поощрять путешествия в межсезонье и предлагать альтернативные маршруты вдали от уже проторенных троп. Стоимость проекта оценивается в миллион евро.

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А Венеция стала первой крупной туристической точкой в ​​Италии, которая ввела плату за вход для путешественников. Город принимает в среднем 40 тысяч однодневных туристов в пиковые дни, и с 25 апреля их обязали покупать билеты стоимостью пять евро (около 500 рублей).

Инициатива обсуждалась не один год и ожидаемо вызвала протесты. Некоторые сочли, что плата за вход не решит фундаментальных проблем, а только омрачит имидж города. Демонстранты вышли на улицы Венеции с транспарантами «Нет — билетам, да — домам и услугам для всех» и даже устроили на одной из площадей стычку с полицией.

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      Мария Борисова
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