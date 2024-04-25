Жители города Европы устроили стычки с полицией из-за борьбы с наплывом туристов

CNBC: жители Венеции устроили протесты из-за введения сбора для туристов

В Венеции вспыхнули общественные протесты из-за введения въездного сбора для борьбы с наплывом туристов. Об этом сообщил канал CNBC.

С 25 апреля с однодневных путешественников, приезжающих в этот город Европы, начали взимать плату в размере пяти евро (около 500 рублей). Как пишет источник, на улицах Венеции появились муниципальные работники, проверяющие билеты, а также знаки с предупреждениями о необходимости оплатить сбор.

В тот же день жители, недовольные нововведением, устроили стычки с полицией, некоторые попытались прорвать строй офицеров на площади Пьяццале Рома. Протестующие держали транспаранты с лозунгами «Нет — билетам, да — домам и услугам для всех» и «Венеция не продается, она защищается».

Венеция стала первым городом в мире, который начал взимать плату с туристов, чтобы справиться со скоплениями людей и создать более комфортные условия для жителей. Кроме того, с лета 2024-го местные власти запретили въезд туристическим группам численностью более 25 человек в сопровождении гида.