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19:29, 31 декабря 2023Путешествия

Власти Венеции решили сократить количество туристов для защиты города

В Венеции решили сократить численность туристических групп для защиты города

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Власти итальянского города Венеция решили с лета 2024 года сократить количество туристов. Об этом сообщает The Associated Press.

Власти Венеции решили запретить въезд группам численностью более 25 человек в сопровождении гида. Постановление властей также предусматривает запрет на использование громкоговорителей, «которые могут вызвать путаницу и беспорядки» на улицах. Местный совет принял такое решение в субботу на последнем заседании в этом году.

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Главной задачей этих мер является защита исторической части города, а также островов Мурано, Бурано и Торчелло от негативного воздействия туристов. Также планируется, что эти ограничения позволят лучше организовать туристические потоки и обеспечить общественный порядок.

Как уточняют журналисты издания, прежде чем решение вступит в силу, его должен одобрить государственный совет (парламент).

Ранее сообщалось, что власти острова Бали в Индонезии депортировали десятки граждан России в 2023 году. Всего за год было депортировано 164 иностранца.

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      Наталья Обрядина
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